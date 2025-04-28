Начало мая 2025 года принесет россиянам резкие перепады температур и экстремальные погодные явления. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд…Сообщение Май-2025: Вильфанд предупредил о резких погодных контрастах появились сначала на Ежедневные новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии