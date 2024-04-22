Собянин: До конца 2025 года в Москве будет обновлено еще около 140 поликлиник

Второй этап программы планируем завершить до конца 2025 года По данным, опубликованным мэром Москвы Сергеем Собяниным в его Telegram-канале, в поликлиниках города было проведено 45 миллионов приемов врачей в соответствии с обновленными стандартами.
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