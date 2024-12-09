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Как надо "щупать рожь"

Как надо "щупать рожь"

История довольно старая, но интересная!  В советское время патриции (партейцы) имели обыкновение "щупать рожь" - выезжали на черных Волгах (ну это как сейчас Мерседес или Тесла - престижная машина для своего времени)- в поля им  в кадр подгоняли председателя колхоза-совхоза плюс  несколько селян-передовиков пободрее и почище.

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Комментарии
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Аркадий Цыганов
В советское время министры знали заводы и рабочих. В сельскомрукоаодстве умных тоже хватало. Сейчас вопрос.
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5 час.
Лариса Шемисова
Подумаешь &quot;рожь щупали&quot;, сейчас такая показуха, что никакая рожь в подмётки не годится.  Все чиновники так развлекаются, ничего не понимая ни в производстве, ни в управлении. Ну какой губернатор из человека, который изучал социологию - он прекрасно умеет организовывать пиар компании, а &quot;рожь щупать&quot; умеет лучше любого профессионала.
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40 мин.
Николай Кочергин
Конечно, если они закончив ВУЗ, начинали работать с рабочего или мастера и проходили все ступеньки производственной &quot;лестницы&quot; до Генеральных директоров Министров, постепенно. Вот это были специалисты и руководители. А сейчас? Закончив ВУЗ, хотят быть сразу большими начальниками (директорами) и не отходят компьютера, тыкая кнопки весь день. Чтобы их руководители видели, что они &quot;работают&quot;.
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1 мин.

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