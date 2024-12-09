Как надо "щупать рожь"

Аркадий Цыганов В советское время министры знали заводы и рабочих. В сельскомрукоаодстве умных тоже хватало. Сейчас вопрос.

Лариса Шемисова Подумаешь "рожь щупали", сейчас такая показуха, что никакая рожь в подмётки не годится. Все чиновники так развлекаются, ничего не понимая ни в производстве, ни в управлении. Ну какой губернатор из человека, который изучал социологию - он прекрасно умеет организовывать пиар компании, а "рожь щупать" умеет лучше любого профессионала.