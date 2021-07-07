Исторические наперстки Колыбель человечества: мифы народов мира «за» и «против» науки Сегодня будем изучать одну из самых любопытных теорий, пытающуюся растолковать: из какой конкретно точки планеты началось расселение первых разумных людей.
Исторические наперстки Колыбель человечества: мифы народов мира «за» и «против» науки Сегодня будем изучать одну из самых любопытных теорий, пытающуюся растолковать: из какой конкретно точки планеты началось расселение первых разумных людей.
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