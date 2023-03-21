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Ученые создают материалы для суперконденсаторов из скорлупы кедрового ореха

Ученые создают материалы для суперконденсаторов из скорлупы кедрового ореха

Углеродные материалы для электродов суперконденсаторов создают из скорлупы кедрового ореха ученые отдела нетрадиционных каталитических процессов и Инжинирингового центра Института катализа (ИК) СО РАН, 20 марта сообщила пресс-служба института.

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