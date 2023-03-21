Ученые создают материалы для суперконденсаторов из скорлупы кедрового ореха

Углеродные материалы для электродов суперконденсаторов создают из скорлупы кедрового ореха ученые отдела нетрадиционных каталитических процессов и Инжинирингового центра Института катализа (ИК) СО РАН, 20 марта сообщила пресс-служба института.
Углеродные материалы для электродов суперконденсаторов создают из скорлупы кедрового ореха ученые отдела нетрадиционных каталитических процессов и Инжинирингового центра Института катализа (ИК) СО РАН, 20 марта сообщила пресс-служба института.
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