Политолог Шаповалов объяснил угрозы ЕС подорвать экономику Венгрии

Global Look Press Отказ Венгрии одобрить очередной пакет европейской помощи Украине ставит Будапешт на пути всего коллективного Запада, заявил в интервью РЕН ТВ политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
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