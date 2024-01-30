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Политолог Шаповалов объяснил угрозы ЕС подорвать экономику Венгрии

Политолог Шаповалов объяснил угрозы ЕС подорвать экономику Венгрии

Global Look Press Отказ Венгрии одобрить очередной пакет европейской помощи Украине ставит Будапешт на пути всего коллективного Запада, заявил в интервью РЕН ТВ политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

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