Продажи энергетиков стали снова расти, несмотря на ограничения

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Продажи энергетических напитков в России начали восстанавливаться. По итогам второго квартала 2026 года реализация продукции в натуральном выражении увеличилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, достигнув 371 тысячу тонн.