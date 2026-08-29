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Продажи энергетиков стали снова расти, несмотря на ограничения

Продажи энергетиков стали снова расти, несмотря на ограничения

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Продажи энергетических напитков в России начали восстанавливаться. По итогам второго квартала 2026 года реализация продукции в натуральном выражении увеличилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, достигнув 371 тысячу тонн.

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