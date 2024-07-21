Трамп предлагает перенести площадку для дебатов

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля, ФедералПресс. Экс-президент США Дональд Трамп выразил желание провести последующие дебаты с новым кандидатом от Демократической партии на канале Fox News, а не на канале ABC, как планировалось ранее.
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