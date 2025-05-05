Несмотря на объявленное Россией перемирие в честь 80-летия Победы, Зеленский отверг это предложение.Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский допускает резкие высказывания в адрес мировых лидеров, собирающихся посетить Москву 9 мая.
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