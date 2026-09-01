Мексика: двое боевиков картеля, в том числе лидер картеля Рейес, были убиты 31 августа в результате столкновений с силами безопасности в муниципалитете Токумбо, штат Мичоакан.
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