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Царьград

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Путин может посетить Индонезию по приглашению президента Субианто

Путин может посетить Индонезию по приглашению президента Субианто

Президент Индонезии Прабово Субианто выразил надежду на визит Владимира Путина в Индонезию. На Восточном экономическом форуме он отметил, что посетил Россию уже второй раз в этом году и ждет возможности принять Путина у себя.

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