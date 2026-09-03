Путин может посетить Индонезию по приглашению президента Субианто

Президент Индонезии Прабово Субианто выразил надежду на визит Владимира Путина в Индонезию. На Восточном экономическом форуме он отметил, что посетил Россию уже второй раз в этом году и ждет возможности принять Путина у себя.
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