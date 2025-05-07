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"Чиновничья прихватизация": как кланы руководителей разоряют страну

"Чиновничья прихватизация": как кланы руководителей разоряют страну

К организационным вопросам, безусловно, стоит отнести и смену региональных элит. Но сам по себе приход новых руководителей всего изменить не может, этот процесс куда более сложный и многоуровневый.

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Комментарии
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StarPer
Чистка давно назрела, но сами себя они чистить не будут. Нужна жёсткая рука, а её то и нет.
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