Кулинарный лифт: как фастфуд дорос до высокой кухни

Первые эксперименты с блюдами фастфуда в ресторанах появились более 20 лет назад, и за прошедшее время эта тенденция не только не потеряла актуальности, но и, напротив, стала важным элементом гастрономического прогресса, открыв новое перспективное направление для авторских высказываний шефов.
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