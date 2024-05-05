Первый геймплейный трейлер SteamWorld Heist 2 — приключения в мире паропанка

Первый геймплейный трейлер пошагового экшена SteamWorld Heist 2 был представлен в сети. Игра будет выпущена 8 августа 2024 года для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.
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