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Царьград

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Стрельба у ЖК Match Point: конфликт из-за женщины привел к ранениям

Стрельба у ЖК Match Point: конфликт из-за женщины привел к ранениям

Стрельба произошла у ЖК Match Point на западе Москвы из-за конфликта двух мужчин, по предварительным данным, из-за женщины.

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