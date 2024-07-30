В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при прорыве дамбы в Карелии

В медицинской помощи пострадавшим были задействованы работники Сегежской ЦРБ, а также бригады скорой помощи Медвежьегорской, Пудожской и Кондопожской ЦРБ, рассказал на своей странице в ВК глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
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