В тундре идут поиски убитой 20 лет назад женщины

Следователи ЯНАО проводят поиски останков женщины, которую убили в 2004 году, — передает URA.RU. Подозреваемым в убийстве стал брат погибшей, который признал вину во время расследования другого преступления.
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