Белый дом: встреча с мировыми лидерами после инцидента в Польше показывает лидерство Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что решение президента США Джо Байдена собрать мировых лидеров на саммите G20 после ракетного инцидента в Польше показывает "глобальное лидерство" американского лидера, передает РИА Новости.