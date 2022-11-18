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Белый дом: встреча с мировыми лидерами после инцидента в Польше показывает лидерство Байдена

Белый дом: встреча с мировыми лидерами после инцидента в Польше показывает лидерство Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что решение президента США Джо Байдена собрать мировых лидеров на саммите G20 после ракетного инцидента в Польше показывает "глобальное лидерство" американского лидера, передает РИА Новости.

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