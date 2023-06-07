Воронин: Без партнёрства с Россией ничего не получится, никакой евроинтеграции

Саммит Европейского политического сообщества, прошедший недавно в молдавском селе Бульбоака длился не более получаса, во всяком случае столько времени ушло на содержание участников этого форума, заявил бывший президент Молдовы Владимир Воронин.
Саммит Европейского политического сообщества, прошедший недавно в молдавском селе Бульбоака длился не более получаса, во всяком случае столько времени ушло на содержание участников этого форума, заявил бывший президент Молдовы Владимир Воронин.
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