Десятки миллионов экономии: первая ступень ракеты Falcon 9 установила новый рекорд многоразового использования

Первая ступень B1067 ракеты-носителя Falcon 9 отправляется в 28-й полет / © SpaceX Первый полет ступень B1067 совершила в июне 2021 года, когда отправила на орбиту грузовой корабль Dragon для снабжения МКС.
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