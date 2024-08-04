Курская область стала второй в рейтинге нацпроекта «Производительность труда»

- Наша высокая позиция в этом рейтинге свидетельствует об активности курских предприятий, их заинтересованности в создании современной производственной системы, оптимизации труда своих работников, минимизации издержек, - заявил врио губернатора Алексей Смирнов.
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