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Курские новости

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Курская область стала второй в рейтинге нацпроекта «Производительность труда»

Курская область стала второй в рейтинге нацпроекта «Производительность труда»

- Наша высокая позиция в этом рейтинге свидетельствует об активности курских предприятий, их заинтересованности в создании современной производственной системы, оптимизации труда своих работников, минимизации издержек, - заявил врио губернатора Алексей Смирнов.

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