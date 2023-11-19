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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ланс Стролл о прорыве с 19-го на 5-е: «Прекрасный первый круг, отличная гонка. Получил большое удовольствие»

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл отыграл 14 позиций на Гран-при Лас-Вегаса, финишировав пятым после старта 19-м.

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