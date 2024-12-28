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Калужские новости

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Калугастат рассказал, какая большая зарплата стала у калужан

Калугастат рассказал, какая большая зарплата стала у калужан

Калугастат сообщил, какого уровня достигла средняя зарплата работников крупных и средних организаций в Калужской области в октябре 2024 года - по официальным данным Калугастат сообщил, что средняя зарплата работников крупных и средних организаций в Калужской области в октябре 2024 года достигла 80 тысяч 603 рублей 60 копеек в месяц.

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