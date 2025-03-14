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Царьград

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Гребень высокого давления несёт на Южный Урал хорошую плюсовую температуру

Гребень высокого давления несёт на Южный Урал хорошую плюсовую температуру

Синоптики рассказали о настоящем потеплении.С прохождением ложбины Атлантического циклона и связанного с ней атмосферного раздела в регионе потеплеет.

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