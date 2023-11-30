В Москве в Лефортовском тоннеле произошло массовое ДТП

Четыре автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле на востоке Москвы. Это привело к значительным затруднениям в движении транспорта на месте происшествия, сообщил представитель экстренных служб столицы РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии