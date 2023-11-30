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В Москве в Лефортовском тоннеле произошло массовое ДТП

В Москве в Лефортовском тоннеле произошло массовое ДТП

Четыре автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле на востоке Москвы. Это привело к значительным затруднениям в движении транспорта на месте происшествия, сообщил представитель экстренных служб столицы РИА Новости.

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