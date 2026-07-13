Сотрудниками уголовного розыска в Нижегородской области задержан подозреваемый в вымогательстве с применением насилия

Сотрудниками МУ МВД России по ЗАТО г. Саров в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 41-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии