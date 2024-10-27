Глава МИД Чехии усомнился в способности Трампа завершить конфликт на Украине

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп, в случае избрания, не сможет за один день реализовать сценарий по урегулированию конфликта на Украине, как он заявляет на предвыборных митингах.
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