Фото: Царьград.Сегодня 73K прочитали Адвокат Сергей Буйновский передал хорошие новости по делу генерала Ивана Попова.
Дело генерала Ивана Попова: Есть хорошие новости
Комментарии
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Татьяна Шарапова
Так жалко генерала Попова, почему-то хорошие люди чаще страдают от несправедливости.
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19 час.
Yvan
Честные люди говорят правду, а она не всем нравится. Особенно тем, кто выше рангом.
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19 час.
Татьянка Яцук
Ну, я очень надеюсь, что лампасникам, затеявшим это подмётное дело против боевого генерала, бумеранги, достойные их трусости и подлости обязательно прилетят!🙏 Аминь! И почему я думаю, что это "двое из ларца", отсидевшиеся под веником, во время марша Пригожина- как сказал Бацька Лукашенко?.....😄
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19 час.
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