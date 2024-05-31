Дело генерала Ивана Попова: Есть хорошие новости

Честные люди говорят правду, а она не всем нравится. Особенно тем, кто выше рангом.

Татьянка Яцук

Ну, я очень надеюсь, что лампасникам, затеявшим это подмётное дело против боевого генерала, бумеранги, достойные их трусости и подлости обязательно прилетят!🙏 Аминь! И почему я думаю, что это "двое из ларца", отсидевшиеся под веником, во время марша Пригожина- как сказал Бацька Лукашенко?.....😄