Продюсер Валерии: я бы купил себе загородный дом и снял несколько клипов для жены

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с изданием «Газета.Ru» признался, что если бы деньги, которые нашли в Санкт-Петербурге, принадлежали ему, то он бы купил дом, снял несколько клипов для Валерии, а остальное потратил на благотворительность.