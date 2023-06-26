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Продюсер Валерии: я бы купил себе загородный дом и снял несколько клипов для жены

Продюсер Валерии: я бы купил себе загородный дом и снял несколько клипов для жены

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с изданием «Газета.Ru» признался, что если бы деньги, которые нашли в Санкт-Петербурге, принадлежали ему, то он бы купил дом, снял несколько клипов для Валерии, а остальное потратил на благотворительность.

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