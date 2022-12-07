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Депутаты ЕАО приняли социально ориентированный бюджет на 2023-2025 годы

Депутаты ЕАО приняли социально ориентированный бюджет на 2023-2025 годы

Главный финансовый документ, по которому будет жить область в ближайшие годы, был сформирован на основе умеренно-оптимистичного — "базового" — варианта прогноза социально-экономического развития страны и региона.

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