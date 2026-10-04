«Джеймс Уэбб» открыл 1315 переменных звёзд в двух самых плотных системах Млечного Пути

В Liller 1 раньше не знали ни одной переменной звезды, телескоп нашёл 915 — почти вдвое больше, чем в лидировавшем ранее ω Центавра Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) обнаружил 1315 переменных источников в двух необычайно плотных звёздных системах в центре Млечного Пути — Terzan 5 и Liller 1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым