«Джеймс Уэбб» открыл 1315 переменных звёзд в двух самых плотных системах Млечного Пути

В Liller 1 раньше не знали ни одной переменной звезды, телескоп нашёл 915 — почти вдвое больше, чем в лидировавшем ранее ω Центавра Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) обнаружил 1315 переменных источников в двух необычайно плотных звёздных системах в центре Млечного Пути — Terzan 5 и Liller 1.