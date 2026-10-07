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Куда делись миллиарды Кашпировского? Целитель, «лечивший всю страну», не оставил после себя почти никакого наследства

После смерти Кашпировского оказалось, что «великий целитель», ставший одним из первых советских миллионеров, имел в собственности только маленькую квартиру.

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