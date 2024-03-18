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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент «Сочи» Ротенберг о Морено: «У него совершенно другой подход. Он делает вещи, которые многие наши тренеры считают ниже своего достоинства» 

— Как оцените старт второй части сезона, если не брать в расчет кубковый матч? — Поменялся рисунок игры, энергия.

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