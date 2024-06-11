В Сколково создадут передовой центр разработки отечественных видеоигр В сл...

В Сколково создадут передовой центр разработки отечественных видеоигрВ следующем году в Сколково будет открыт первый в России кластер видеоигр и анимации, резидентами которого станут ведущие и начинающие российские компании-разработчики игр и анимационные студии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.