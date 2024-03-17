🇷🇺 Никита Михалков назвал воссоединение Крыма с Россией событием планетарного значения «В 1991 году мы увидели, что Крым стал за границей.
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🇷🇺 Никита Михалков назвал воссоединение Крыма с Россией событием планетарного значения «В 1991 году мы увидели, что Крым стал за границей.