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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Сергеев: «На «Игры будущего» ставили в 20 раз меньше, чем на матч РПЛ»

Управляющий партнер БК PARI Дмитрий Сергеев рассказал об объеме ставок на «Игры будущего». «Мы принимали ставки на киберспортивный Standoff, и людям было интересно.

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