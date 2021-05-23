Шароварный гамбит. Почему Путин разменял Украину на Сирию

Темы дняПолитикаШароварный гамбит. Почему Путин разменял Украину на Сирию Шёпот Кремля На днях Сергей Шойгу озвучил важнейший плюс, который дала России война в Сирии.Вернуться к статье538НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВаша СветлостьЦенность Усрании без Крыма для пиндосов равна нулю. Вся эпопея с устранением вора Йаныка была нужна для ускорения проекта по выдавливанию ЧФ из Крыма и размещения там американских корыт и военных баз! К тому моменту Госдеп уже перевел Куеву пол-лярда зелени и даже были начаты некоторые работы по обустройству. Обломились! Надо отдать должное Путину, он виртуозно увёл "дэвущьку" из под венца, а общечеловеки уже предвкушали откусить "свадебного" пирога, однако, отсосали не вставая... В Сирии мы получили стратегически важную военную базу и контроль над Средиземноморьем и БВ, и, главное, щелкнули по носу катарцам с их газом, но там еще предстоит много работы - выдворение пиндосов, приведение в чувство турок и жыдов, но затем последует аналогичная история в Ливии, Ираке, Афгане. Нам есть еще дела на БВ:)))Валера Юшкова котяра прав.ВладленСпасибо. Насмешили. Ну даже чисто теоретически, как сделать?При постоянно падающей экономике. И уже не более чем 2% от мирового ВВПVeter ___Ты хохлостанский бандерлог о своей не залежной беспокойся и записывайся в очередь на поездку в Европу, после окончания пандемии (если конечно доживешь), повышать квалификацию по чистке унитазов...VGVasily GolovПочему падает ВВП?Это 20% ВВП.Или 13-15 трлн руб, по данным МВФ не менее 20 трлн рубVeter ___Тебе не надоело с этой красивой табличкой бегать???))) Экономика ВВП в 2018г. 3% из нее теневая 20% это 0,6% от всего ВВП... При этом в 2020г теневая экономика по прогнозам составила 20,5 трлн руб. практически так-же как и в 2018г. 20 трлн руб. с инфляцией, при этом ВВП в России за 2020г 6% - считай в два раза выросла!!! Так что ВВП не падает, а растет, а вот теневая экономика относительно всего этого считай в два раза по процентам падает....)))VGVasily GolovГде справедливость?Почему на плательщиков взносов в ОМС лечат бесплатно.алкошам платят социальную пенсию?Вам не надоело трындеть о бедных в России? Бизнес ради упущенной прибыли повышает цены- инфляция.Беднота российская забрала из банков своих вкладов почти 3 трлн руб,пока на вкладах 33 с хвостиком трлн руб у бедноты. По данным Центробанка России, на начало марта 2021 г. «вклады (депозиты) и другие привлеченные средства физических лиц» составляли 33,67 трлн руб., включая средства в иностранной валюте. Доля вкладов в рублях превышает 79%, или 26,69 трлн рублей. Размер депозитов в инвалюте составляет почти 7 трлн в пересчете на рубли, или более $90 млрд. Подробнее на БКС Экспресс:Veter ___Не плательщиков ОМС лечат и алкашам соц. пенсию платят, потому что они-же первыми и громче всех с истерикой бегают и кричат, про бедных и нищих, про угнетение рабочих государством и Т.Д. это одна из самых максимально возмущенных масс против власти, не считая просто лентяев, которые работать не хотять, а хотят бабло за дарма... К стати я о бедноте ничего не говорю против власти, я говорю идите работайте, зарабатывайте, обеспечивайте себя и свою семью и Т.Д.....АлександрВообще-то не менее,чем 60% от ВВП США.ВладленСпасибо. Сами придумали???ВладленУважаемый Вася! Ну что Вы всегда всякие графики приводите? Неужели непонятно. Что необходимы условия. А для этого нужна демократизация общественных отношений!!!АлександрНет.Этот экономический анализ сделал специалист-Михаил Хазин.А он редко ошибается.ВладленСпасибо! Так этот сделает , все что Вам надо. А погуглить проблема???АлександрЧто гуглить?Официальные данные,посчитанные американцами?Смысл? А Хазин грамотный и неангажированный экономист.ВладленСпасибо. А ну хотя бы. МВФ не пробовали. И он вроде как не последний???АлександрМВФ сильно льстит Америке.Как и Всемирный банк.ВладленА вот Хазин. Вещает истины!!! Уважаемый Александр. Вы же под умного косите!!!АлександрХазин грамотный,независимый,политически неангажированный экономист.Успокойтесь.Не бейтесь в падучей.ВладленСпасибо. За Ваше личное мнение. С которым полностью не согласен.ДмитрийПод умного косишь ты, старый придурок. Ничего личного, ты просто кусок говна. Жизнь прожил, ума не нажил.АлександрА это как угодно.Мы в свободной стране живём.ВладленИ на том спасибо!!!АлександрНе за что.Владимир ЛомакинА есть ссылка на Хазина? Я согласен, что это грамотный специалист. Тем более, что он марксист. Знал? На основе марксизма их группа единственная, которая полностью смогла просчитать последние мировые кризисы.АлександрТу,где Хазин конкретно говорит о 60-70% быстро не нашёл,но есть вот эта,после 42 минуты,где Хазин говорит о ВВП Китая,США и России. https://www.youtube.com/watch?v=Y9NDn5tOL3MАлександрЕсть ещё "А что же будет с Россией? По словам собеседника, что бы ни говорили плохого про Путина, все-таки он вывел страну в мировые лидеры — «фрау Меркель это подтвердит». Официальный ВВП России составляет примерно 1,2 ВВП, но если, по оценке Хазина, пересчитать его, то получится где-то 2 ВВП по номиналу. А если учесть монетизацию по американскому образцу, то есть монетизировать все, что можно, то получится не 2, а по ППС где-то 4 ВВП, с монетизацией — все 6,4 ВВП. Реальный ВВП США сегодня при этом примерно 14 триллионов. То есть Россия не 5% составляет в сравнении с американской экономикой, а примерно половину. Подробнее на https://khazin.ru/articles/165-interv-ju/75350-mikhail-khazin-putin-vser-ez-razmyshljaet-na-temu-sssr-2Владимир ЛомакинПосмотрел видео, там всё верно. Поздравляю, ты нашёл для себя Хазина, который правильно говорит и правильно считает. Посмотри после этого ещё минут пять, там он говорит о двух направлениях развития, ведь его подсчёт не констатация, а расчёт потенциала. То есть, эти цифры станут материализоваться, если пойти по пути экономики 30-х годов. А если этот потенциал пустить на закупку китайских товаров, то в ВВП он не войдёт. Рад за тебя в твоём интересе к Хазину. Осталось Путину о нём узнать, а то пока у него то Чубайс, то Греф, то Кудрин.АлександрХазина я начал читать более 10 лет назад.И,полагаю,Путин о нём хорошо знает.Владимир ЛомакинТебе осталось узнать, по какой причине Путин его задвинул куда подальше.АлександрА Путин его никуда не задвигал. Хазина убрали из правительства Ельцина и с тех пор на вольных хлебах.Владимир ЛомакинОн сам ушёл.Vladymir Bulygin:-) Только память моя однобока? Раньше писали письма турецкому султану, а сейчас пишут американским официально избранным Первым? А война дело хитрое и далеко не по известной схеме про то, что к утру нужна высота и не жалеть патронов. Мне война в Сирии чем-то напоминает проверку готовности нашей армии к войне с финами, а потому желательно иметь в статье еще две ссылки с аналогами и еще одну за прототип, а наш Ворошилов тоже со второго выстрела сбивал самолет отечественными силами ПВО, а потом оказалось что нужны тысячи выстрелов на такой большой войне как такая большая наука как политика и теория управления полученной единой публичной информацией по ссылке на статистику или тогда считать мы стали раны - товарищей считать. Могу отметить, что наши МИГи в небе Серерной Кореи кажется имели английские двигатели и еще не известно точное опубликованное количество наших потерь отборных летчиков - аccов на той войне с Америкой? As Resume> Дополнительно сошлюсь только на то, что Глупое дело - не хитрое, а бесполеное - так просто хуже пьянства.Veter ___Это вообще о чем??? Или просто желание потрепаться в виде пустословия....Владимир Самойленконаши МИГи имели отечественные двигатели с явными следами от кувалды при зборке, но летали лучше, чем амерские и японские аналоги зделанные по образцу угнанного с ДВ МИГ-25. наши МИГи не имели потолка скорости. это ихние высказывания. про следы кувалды и радио на лампах.Валера ЮшковПочему Путин разменял Украину на Сирию? Видимо бизнес диктует свои правила, не народные они.Владимир 123Просто он не любит сало...Валера ЮшковТоже аргумент, вполне может быть.ДмитрийОн не любит рагулей, а сало любит.Владимир ЛомакинХохлы сало теперь завозят из России.Александр БурцевКак кто-то из великих сказал,, Уж коли женщина не любит, то с дружбой ты натерпешся стыда и счастлив тот кто сразу всё обрубит уйдёт чтоб не вернуться никогда,, вот и здесь получается лучше помочь кто просит, а не тем кому пантолоны кружевные всё заменили.ЭтоМое МнениеРано или поздно этот чемодан без ручки всё-таки придётся подобрать., - "они же братья"!Ваша СветлостьЛюбите прогулки по граблям?:))Veter ___Об этом не спорят, но всему свое время...ДмитрийБогу богово, рагулям рагулево. Каждого хихла через полиграф просеевать надо перед приёмом в браття.МЛМихаил ЛитвакНе дай Бог Хохлы всегда не любили (это очень мягко) русских Это подловатый народишко с гипертрофированным чванством Надо предоставить им возможность потихоньку передохнутьVGVasily GolovАсад нашел в России опору независимости,целостности и собственной власти.За это он предоставил армии России испытательный полигон для нового вооружения.Что даст России Украина?Она долгое время жила на подачки СССР.Житницей себя считала,но пшеницу импортировали.Безблдоковость и только.Poma PomakА вот катарский газопровод - это уже серьезный плюс. Точнее - то, что его в итоге не построили. Он должен был проходить через Сирию в Европу. И поставлять газ вместо нашего Газпрома. Лишая нас миллиардов в бюджет. Башар Асад, президент Сирии, был против строительства этого газопровода. И выражал интересы России и Газпрома. За это его и попытались свергнуть. Но России удалось спасти Асада, Сирию и свои доходы от продажи газа. И вместо катарского газопровода строится СП-2........................ для пу4затых главное это бакесы .!!! а на людей им нас рать !!SSSasha SokolovПутин влез на Украину и в Сирию,а вот уйти? ,дело очень трудное,завяз надолгоВладленА вместе с этим и доходы нашего населения!!!VGVasily GolovВ Сирии залезли при согласии. Когда влезли на Украину? Она еще жива?Она же воюет с милицией ДЛНР.Стоило перебросить две армии и дивизию ВДВ из Иванова к границе,как Европа и США встали на уши.Значит не влезала Россия в Украину.США и коалицию попросили сирийские курды и умеренные оппозиционеры.как тут же прислали войска в Сирию в 2011г.До сих пор там.Вошли,уходить не собираются.Турция зафиксировала 5000 грузовиков с оружием США и НАТО для курдов и умеренной оппозиции сирийской.Им можно?Veter ___А умеренные оппозиционеры это кто - не законные вооруженные формирования, террористы, та-же ан-Нусра, как ее многочисленно поддерживали и что она творила...Иван Ильенко=))Armer ГадоFНасчет Сирии все у нас грамотно.Комментировать
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