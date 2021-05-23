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Шароварный гамбит. Почему Путин разменял Украину на Сирию

Шароварный гамбит. Почему Путин разменял Украину на Сирию

Шёпот Кремля На днях Сергей Шойгу озвучил важнейший плюс, который дала России война в Сирии.

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Ваша Светлость
Ценность Усрании без Крыма для пиндосов равна нулю. Вся эпопея с устранением вора Йаныка была нужна для ускорения проекта по выдавливанию ЧФ из Крыма и размещения там американских корыт и военных баз! К тому моменту Госдеп уже перевел Куеву пол-лярда зелени и даже были начаты некоторые работы по обустройству. Обломились! Надо отдать должное Путину, он виртуозно увёл "дэвущьку" из под венца, а общечеловеки уже предвкушали откусить "свадебного" пирога, однако, отсосали не вставая... В Сирии мы получили стратегически важную военную базу и контроль над Средиземноморьем и БВ, и, главное, щелкнули по носу катарцам с их газом, но там еще предстоит много работы - выдворение пиндосов, приведение в чувство турок и жыдов, но затем последует аналогичная история в Ливии, Ираке, Афгане. Нам есть еще дела на БВ:)))
Валера Юшков
а котяра прав.
Владлен
Спасибо. Насмешили. Ну даже чисто теоретически, как сделать?При постоянно падающей экономике. И уже не более чем 2% от мирового ВВП
Veter ___
Ты хохлостанский бандерлог о своей не залежной беспокойся и записывайся в очередь на поездку в Европу, после окончания пандемии (если конечно доживешь), повышать квалификацию по чистке унитазов...
Vasily Golov
Почему падает ВВП?Это 20% ВВП.Или 13-15 трлн руб, по данным МВФ не менее 20 трлн руб
Veter ___
Тебе не надоело с этой красивой табличкой бегать???))) Экономика ВВП в 2018г. 3% из нее теневая 20% это 0,6% от всего ВВП... При этом в 2020г теневая экономика по прогнозам составила 20,5 трлн руб. практически так-же как и в 2018г. 20 трлн руб. с инфляцией, при этом ВВП в России за 2020г 6% - считай в два раза выросла!!! Так что ВВП не падает, а растет, а вот теневая экономика относительно всего этого считай в два раза по процентам падает....)))
Vasily Golov
Где справедливость?Почему на плательщиков взносов в ОМС лечат бесплатно.алкошам платят социальную пенсию?Вам не надоело трындеть о бедных в России? Бизнес ради упущенной прибыли повышает цены- инфляция.Беднота российская забрала из банков своих вкладов почти 3 трлн руб,пока на вкладах 33 с хвостиком трлн руб у бедноты. По данным Центробанка России, на начало марта 2021 г. «вклады (депозиты) и другие привлеченные средства физических лиц» составляли 33,67 трлн руб., включая средства в иностранной валюте. Доля вкладов в рублях превышает 79%, или 26,69 трлн рублей. Размер депозитов в инвалюте составляет почти 7 трлн в пересчете на рубли, или более $90 млрд. Подробнее на БКС Экспресс:
Veter ___
Не плательщиков ОМС лечат и алкашам соц. пенсию платят, потому что они-же первыми и громче всех с истерикой бегают и кричат, про бедных и нищих, про угнетение рабочих государством и Т.Д. это одна из самых максимально возмущенных масс против власти, не считая просто лентяев, которые работать не хотять, а хотят бабло за дарма... К стати я о бедноте ничего не говорю против власти, я говорю идите работайте, зарабатывайте, обеспечивайте себя и свою семью и Т.Д.....
Александр
Вообще-то не менее,чем 60% от ВВП США.
Владлен
Спасибо. Сами придумали???
Владлен
Уважаемый Вася! Ну что Вы всегда всякие графики приводите? Неужели непонятно. Что необходимы условия. А для этого нужна демократизация общественных отношений!!!
Александр
Нет.Этот экономический анализ сделал специалист-Михаил Хазин.А он редко ошибается.
Владлен
Спасибо! Так этот сделает , все что Вам надо. А погуглить проблема???
Александр
Что гуглить?Официальные данные,посчитанные американцами?Смысл? А Хазин грамотный и неангажированный экономист.
Владлен
Спасибо. А ну хотя бы. МВФ не пробовали. И он вроде как не последний???
Александр
МВФ сильно льстит Америке.Как и Всемирный банк.
Владлен
А вот Хазин. Вещает истины!!! Уважаемый Александр. Вы же под умного косите!!!
Александр
Хазин грамотный,независимый,политически неангажированный экономист.Успокойтесь.Не бейтесь в падучей.
Владлен
Спасибо. За Ваше личное мнение. С которым полностью не согласен.
Дмитрий
Под умного косишь ты, старый придурок. Ничего личного, ты просто кусок говна. Жизнь прожил, ума не нажил.
Александр
А это как угодно.Мы в свободной стране живём.
Владлен
И на том спасибо!!!
Александр
Не за что.
Владимир Ломакин
А есть ссылка на Хазина? Я согласен, что это грамотный специалист. Тем более, что он марксист. Знал? На основе марксизма их группа единственная, которая полностью смогла просчитать последние мировые кризисы.
Александр
Ту,где Хазин конкретно говорит о 60-70% быстро не нашёл,но есть вот эта,после 42 минуты,где Хазин говорит о ВВП Китая,США и России. https://www.youtube.com/watch?v=Y9NDn5tOL3M
Александр
Есть ещё "А что же будет с Россией? По словам собеседника, что бы ни говорили плохого про Путина, все-таки он вывел страну в мировые лидеры — «фрау Меркель это подтвердит». Официальный ВВП России составляет примерно 1,2 ВВП, но если, по оценке Хазина, пересчитать его, то получится где-то 2 ВВП по номиналу. А если учесть монетизацию по американскому образцу, то есть монетизировать все, что можно, то получится не 2, а по ППС где-то 4 ВВП, с монетизацией — все 6,4 ВВП. Реальный ВВП США сегодня при этом примерно 14 триллионов. То есть Россия не 5% составляет в сравнении с американской экономикой, а примерно половину. Подробнее на https://khazin.ru/articles/165-interv-ju/75350-mikhail-khazin-putin-vser-ez-razmyshljaet-na-temu-sssr-2
Владимир Ломакин
Посмотрел видео, там всё верно. Поздравляю, ты нашёл для себя Хазина, который правильно говорит и правильно считает. Посмотри после этого ещё минут пять, там он говорит о двух направлениях развития, ведь его подсчёт не констатация, а расчёт потенциала. То есть, эти цифры станут материализоваться, если пойти по пути экономики 30-х годов. А если этот потенциал пустить на закупку китайских товаров, то в ВВП он не войдёт. Рад за тебя в твоём интересе к Хазину. Осталось Путину о нём узнать, а то пока у него то Чубайс, то Греф, то Кудрин.
Александр
Хазина я начал читать более 10 лет назад.И,полагаю,Путин о нём хорошо знает.
Владимир Ломакин
Тебе осталось узнать, по какой причине Путин его задвинул куда подальше.
Александр
А Путин его никуда не задвигал. Хазина убрали из правительства Ельцина и с тех пор на вольных хлебах.
Владимир Ломакин
Он сам ушёл.
Vladymir Bulygin
:-) Только память моя однобока? Раньше писали письма турецкому султану, а сейчас пишут американским официально избранным Первым? А война дело хитрое и далеко не по известной схеме про то, что к утру нужна высота и не жалеть патронов. Мне война в Сирии чем-то напоминает проверку готовности нашей армии к войне с финами, а потому желательно иметь в статье еще две ссылки с аналогами и еще одну за прототип, а наш Ворошилов тоже со второго выстрела сбивал самолет отечественными силами ПВО, а потом оказалось что нужны тысячи выстрелов на такой большой войне как такая большая наука как политика и теория управления полученной единой публичной информацией по ссылке на статистику или тогда считать мы стали раны - товарищей считать. Могу отметить, что наши МИГи в небе Серерной Кореи кажется имели английские двигатели и еще не известно точное опубликованное количество наших потерь отборных летчиков - аccов на той войне с Америкой? As Resume> Дополнительно сошлюсь только на то, что Глупое дело - не хитрое, а бесполеное - так просто хуже пьянства.
Veter ___
Это вообще о чем??? Или просто желание потрепаться в виде пустословия....
Владимир Самойленко
наши МИГи имели отечественные двигатели с явными следами от кувалды при зборке, но летали лучше, чем амерские и японские аналоги зделанные по образцу угнанного с ДВ МИГ-25. наши МИГи не имели потолка скорости. это ихние высказывания. про следы кувалды и радио на лампах.
Валера Юшков
Почему Путин разменял Украину на Сирию? Видимо бизнес диктует свои правила, не народные они.
Владимир 123
Просто он не любит сало...
Валера Юшков
Тоже аргумент, вполне может быть.
Дмитрий
Он не любит рагулей, а сало любит.
Владимир Ломакин
Хохлы сало теперь завозят из России.
Александр Бурцев
Как кто-то из великих сказал,, Уж коли женщина не любит, то с дружбой ты натерпешся стыда и счастлив тот кто сразу всё обрубит уйдёт чтоб не вернуться никогда,, вот и здесь получается лучше помочь кто просит, а не тем кому пантолоны кружевные всё заменили.
ЭтоМое Мнение
Рано или поздно этот чемодан без ручки всё-таки придётся подобрать., - "они же братья"!
Ваша Светлость
Любите прогулки по граблям?:))
Veter ___
Об этом не спорят, но всему свое время...
Дмитрий
Богу богово, рагулям рагулево. Каждого хихла через полиграф просеевать надо перед приёмом в браття.
Михаил Литвак
Не дай Бог Хохлы всегда не любили (это очень мягко) русских Это подловатый народишко с гипертрофированным чванством Надо предоставить им возможность потихоньку передохнуть
Vasily Golov
Асад нашел в России опору независимости,целостности и собственной власти.За это он предоставил армии России испытательный полигон для нового вооружения.Что даст России Украина?Она долгое время жила на подачки СССР.Житницей себя считала,но пшеницу импортировали.Безблдоковость и только.
Poma Pomak
А вот катарский газопровод - это уже серьезный плюс. Точнее - то, что его в итоге не построили. Он должен был проходить через Сирию в Европу. И поставлять газ вместо нашего Газпрома. Лишая нас миллиардов в бюджет. Башар Асад, президент Сирии, был против строительства этого газопровода. И выражал интересы России и Газпрома. За это его и попытались свергнуть. Но России удалось спасти Асада, Сирию и свои доходы от продажи газа. И вместо катарского газопровода строится СП-2........................ для пу4затых главное это бакесы .!!! а на людей им нас рать !!
Sasha Sokolov
Путин влез на Украину и в Сирию,а вот уйти? ,дело очень трудное,завяз надолго
Владлен
А вместе с этим и доходы нашего населения!!!
Vasily Golov
В Сирии залезли при согласии. Когда влезли на Украину? Она еще жива?Она же воюет с милицией ДЛНР.Стоило перебросить две армии и дивизию ВДВ из Иванова к границе,как Европа и США встали на уши.Значит не влезала Россия в Украину.США и коалицию попросили сирийские курды и умеренные оппозиционеры.как тут же прислали войска в Сирию в 2011г.До сих пор там.Вошли,уходить не собираются.Турция зафиксировала 5000 грузовиков с оружием США и НАТО для курдов и умеренной оппозиции сирийской.Им можно?
Veter ___
А умеренные оппозиционеры это кто - не законные вооруженные формирования, террористы, та-же ан-Нусра, как ее многочисленно поддерживали и что она творила...
Иван Ильенко
=))
Armer ГадоF
Насчет Сирии все у нас грамотно.

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