Красота и защита: как посадить девичий виноград вдоль забора Алёна ЮрьеваДевичий виноград, или дикий виноград, представляет собой прекрасное растение, которое не только украшает сады своими пышными листьями и декоративными ягодами, но и является идеальным выбором для озеленения заборов, стен и других вертикальных поверхностей.