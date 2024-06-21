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Красота и защита: как посадить девичий виноград вдоль забора

Красота и защита: как посадить девичий виноград вдоль забора

Красота и защита: как посадить девичий виноград вдоль забора Алёна ЮрьеваДевичий виноград, или дикий виноград, представляет собой прекрасное растение, которое не только украшает сады своими пышными листьями и декоративными ягодами, но и является идеальным выбором для озеленения заборов, стен и других вертикальных поверхностей.

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