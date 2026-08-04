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Pakistan Partners with Canadian Firm to Boost Domestic Heavy Crude Output

Pakistan's national Oil and Gas Development Company Limited (OGDC) has signed an agreement with a Canadian firm to deploy advanced technology to boost production from heavy crude oilfields, the largest Pakistani exploration and production firm has said.

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