Pakistan Partners with Canadian Firm to Boost Domestic Heavy Crude Output

Pakistan's national Oil and Gas Development Company Limited (OGDC) has signed an agreement with a Canadian firm to deploy advanced technology to boost production from heavy crude oilfields, the largest Pakistani exploration and production firm has said.
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