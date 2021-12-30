Два месяце на подавление пво-это они себе льстят. Повторится крымский сценарий. Без выстрелов, с эвакуацией коробок с принтером

фото с сайта 9111.ruСтолько раскладов. А может всё будет проще? Начали активно стрелять из пушек. Россия заявила - вводим войска для защиты своих граждан.
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