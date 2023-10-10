Команда замгубернатора Ислаева не дала компании из ХМАО строить межрегиональный центр профпатологии за 3 млрд рублей

Власти Ханты-Мансийского автономного округа определились с подрядчиком, который почти за 3 млрд бюджетных денег займется созданием и оснащением межрегионального центра профпатологии на базе гостиничного комплекса «Югорская долина» в Ханты-Мансийске.
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