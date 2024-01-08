В Актау намерены штрафовать компании за несвоевременный вывоз мусора

В Актау компании, которые вовремя не опустошают мусорные контейнеры, будут платить штрафы. Об этом сообщила руководитель городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Асима Жарылгасова, передает пресс-служба акимата областного центра.
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