Газета.ру

8 019 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виль Батршин
    Сегодня сделал прививку против клещевого энцефалита. В 1979 году сделанная в армии прививка спасла мне жизнь.В Тюменской облас...
  • Виктор Гайдуков
    Пора, давно пора принимать и нам подобный закон, и не только для чиновников.Лукашенко подписа...
  • Александр Павлов
    Каждый последующий хуже к России, чем предыдущий.Петр Павел официа...

РИА Новости: расчет ПТРК "Корнет" уничтожил прорывавшуюся к селу Водяное бронетехнику ВСУ

РИА Новости: расчет ПТРК "Корнет" уничтожил прорывавшуюся к селу Водяное бронетехнику ВСУ

Расчет бронебойщиков из первого армейского корпуса Вооруженных сил (ВС) России при помощи противотанкового ракетного комплекса "Корнет" уничтожил несколько единиц украинской техники на Авдеевском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх