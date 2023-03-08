РИА Новости: расчет ПТРК "Корнет" уничтожил прорывавшуюся к селу Водяное бронетехнику ВСУ

Расчет бронебойщиков из первого армейского корпуса Вооруженных сил (ВС) России при помощи противотанкового ракетного комплекса "Корнет" уничтожил несколько единиц украинской техники на Авдеевском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).