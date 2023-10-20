В Новосибирской области совершенствуют механизмы противодействия коррупции

О мерах по минимизации коррупционных рисков при предоставлении государственной поддержки министерством сельского хозяйства Новосибирской области доложил первый заместитель министра сельского хозяйства Андрей Шинделов.
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