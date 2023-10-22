Петербург опередил Москву по числу мини-квартир в новостройках

ТАСС/Кирилл Кухмарь Санкт-Петербург опередил Москву по доле маленьких квартир в новостройках. В культурной столице каждая пятая строящаяся квартира имеет площадь меньше 25 квадратных метров, рассказали "Известиям" в федеральной компании "Этажи".
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