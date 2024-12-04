Отправку немецких солдат на Украину назвали возможным вариантом в Берлине

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что немецкие солдаты могут быть отправлены на Украину и задействованы для обеспечения режима прекращения огня, если он будет принят и согласован Москвой и Киевом.
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