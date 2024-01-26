Кредитный брокер Островский напомнил о новшествах для защиты прав заёмщиков

Кредитный брокер, генеральный директор ГК «Белый остров» Сергей Островский напомнил, что с 21 января вступило в силу новое правило, согласно которому в кредитном договоре необходимо расписывать полную стоимость кредита.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии