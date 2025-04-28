www.globallookpress.com/Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos Россия готова обсуждать план президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта, сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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