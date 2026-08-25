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Царьград

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Как конфликт вокруг Ирана повлиял на отношения России и ОАЭ

Как конфликт вокруг Ирана повлиял на отношения России и ОАЭ

У Москвы и Абу-Даби достаточно как точек сближения, так и поводов для разногласий.Война США и Израиля с Ираном и удары по странам Персидского залива проверяют на прочность стратегическое партнёрство России и ОАЭ, но не разрушают его экономическую основу, говорится в докладе Центра внешнеполитического сотрудничества им.

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