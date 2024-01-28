Кардиолог предупредил о страшных последствиях неправильного приема аспирина

МОСКВА, 28 января, ФедералПресс. Врач-кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев рассказал, к каким последствиям может привести необоснованное применение такого популярного лекарства, как аспирин.
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