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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Кардиолог предупредил о страшных последствиях неправильного приема аспирина

Кардиолог предупредил о страшных последствиях неправильного приема аспирина

МОСКВА, 28 января, ФедералПресс. Врач-кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев рассказал, к каким последствиям может привести необоснованное применение такого популярного лекарства, как аспирин.

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